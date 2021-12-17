Афины , , 17:36 — REGNUM Новые правила въезда в Грецию вступят в силу с воскресенья, 19 декабря, и будут действовать до 10 января. Меры перечислены в «Правительственном вестнике» от 17 декабря и связаны с появлением штамма «Омикрон».

Греция Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

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Новые меры предусматривают, что для въезда в страну требуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, или отрицательный результат экспресс-тест, сделанный в течение 24 часов.

Прибывающие в Грецию, у которых диагностирован коронавирус, подлежат временному карантину дома или в подходящем месте временного проживания, указанном компетентными органами, в течение десяти дней; те, кто прошли вакцинацию четырнадцать дней назад и у кого установлен коронавирус, помещаются во временный карантин на семь дней.

В связи с «Омикроном» морское сообщение с Турцией временно ограничено, также ограничена заполняемость пассажирских судов, курсирующих по маршрутам Греция-Италия и Греция-Албания.