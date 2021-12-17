Душанбе, , 17:36 — REGNUM Агрессивно настроенные граждане Киргизии прервали встречу и напали на таджикских пограничников, закидывая их камнями, сообщает 17 декабря Азия-плюс со ссылкой на заявление погранвойск ГКНБ Таджикистана.

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Погранвойска ГКНБ сообщают, что 16 декабря примерно в 16:50 (время местное) на участке погранзаставы Исфаринского пограничного отряда погранвойск ГКНБ Таджикистана в кишлаке Сомониён был зафиксирован факт ведения незаконного строительства со стороны граждан Киргизии.

В целях пресечения противоправных действий киргизских граждан начальник погранзаставы погранвойск Таджикистана организовал встречу с киргизским коллегой.

«Однако в ходе переговоров агрессивно настроенные граждане Кыргызстана прервали встречу и напали на таджикских пограничников, закидывая их камнями. Как и в предыдущих случаях, инициируя очередной инцидент, кыргызские граждане начали продвигаться вперёд, угрожая жизни и здоровью таджикских пограничников», — отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что «начальник погранзаставы, оценив ситуацию, для пресечения развития конфликта, в строгом соответствии с установленными законом требованиями, произвёл два предупредительных выстрела в воздух, тем самым остановив агрессивную толпу».

Погранвойска ГКНБ Таджикистана сообщают, что на место инцидента прибыли представители погранслужб двух стран и договорились о совместном проведении расследования инцидента.

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