Салехард, 17 декабря, 2021, 17:35 — ИА Регнум. На Ямал надвигаются сильные морозы до — 50 °C. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление Гидрометцентра.

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В выходные — 18 и 19 декабря — на территории ЯНАО будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха в ночь на 18 декабря — 32… — 37 °C, местами до — 43; днём — 30… — 35 °C местами до — 42. Температура воздуха в ночь на 19 декабря — 38… — 43 °C, местами до — 49 °C; днём — 32… — 37 °C местами до — 43 °C.