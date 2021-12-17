Вашингтон, 17 декабря, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Белый дом продолжит бороться за принятие президентского законопроекта о реорганизации государственной экономики на сумму $2 трлн, сообщила 17 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

skeeze Белый дом. Вашингтон

Псаки добавила, что переговоры с сенатором-демократом Джо Манчиным, чей голос является решающим в голосовании за проект, обнадёживают.

Манчин долгое время противостоит проекту и призывает демократов замедлить темп и рассмотреть такие проблемы, как инфляция. Политик также сказал журналистам, что «не будет поддерживать многотриллионный законопроект при отсутствии большей ясности». При этом сенатор заявил, что законопроект полон бюджетных уловок.

Ранее президент США Джо Байден и Манчин провели телефонный разговор на фоне попыток Белого дома помочь демократам в палате представителей разрешить разногласия по президентскому законопроекту.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер меньшинства в Сенате Чак Шуммер сказал, что он надеется одобрить документ, получивший название Build Back Better, до 25 декабря, но демократы до сих пор спорят относительно размеров увеличения социальных расходов.

Законопроект Build Back Better сравним по масштабу с «Новым курсом» Рузвельта и мерами построения «Великого общества» президента Линдона Джонсона.