Москва, , 17:33 — REGNUM 18-летний украинский центральный защитник донецкого «Шахтера» Марк Мампаси, выступающий в текущем сезоне за «Мариуполь» на правах аренды, подписал пятилетнее соглашение с московским «Локомотивом». По контракту Мампаси будет зарабатывать 300 тысяч евро за сезон. Об этом 17 декабря сообщил журналист Иван Карпов.

ФК «Локомотив» Logo-football.ru

Также сообщается, что сумма трансфера Мампаси из «Шахтера» в «Локомотив» составила 4 миллиона евро. В ближайшее время футболист получит российское гражданство.

В текущем сезоне Марк Мампаси принял участие в пятнадцать матчах Украинской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной голевой передачей во встрече с «Днепром-1».

В летнее трансферное окно «Локомотив» потратил более 28 миллионов евро. В период с июля по сентября состав команды пополнили Андрей Никитин (из «Факела» за 112 тысяч евро), Максим Ненахов (из «Ахмата» за 2 миллиона евро), Кирилл Зинович (из «Минска» за 180 тысяч евро), Тин Едвай (из «Байера» за 4 миллиона евро), Наир Тикнизян (из ЦСКА за 4 миллиона евро), Алексис Бека Бека (из «Кана» за 6 миллионов евро), Гирано Керк (из «Утрехта» за 6 миллионов евро), Фаустино Анджорин (из «Челси» на правах аренды) и Константин Марадишвили (из ЦСКА за 7 миллионов евро).