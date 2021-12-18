Москва, , 03:30 — REGNUM Установить штрафы за нарушения при установке камер фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) предлагает депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы установим правила, но в случае нарушения этих правил можно будет аннулировать штраф, но кто будет аннулировать штраф? Должен быть механизм наказания тех, кто эти правила нарушает, — со стороны операторов этих систем», — предложил Куринный.

По его мнению, «если кто-то установил «треногу» не там, где ее положено установить, не человек потом должен доказывать, что он не виноват, а должна существовать административная ответственность, причем в разы большая, чем для гражданина, к тому, кто эту камеру установил не там, где это положено или другим образом нарушил».

Госдума в первом чтении приняла законопроект о требованиях к камерам фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД).

Требования к используемым для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, имеющим функции фото и киносъемки, видеозаписи, в том числе к установленному на них специализированному программному обеспечению, а также к материалам фото и киносъемки, видеозаписи, полученным с использованием указанных средств, будут устанавливаться правительством РФ.

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