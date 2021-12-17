Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге арестовали на два месяца водителя иномарки, который сбил двух пешеходов на Невском проспекте, в результате чего один из них скончался на месте. Мужчина не нашёл что сказать в суде при избрании меры пресечения. Об этом 17 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Арестован Сурен Туманов, сбивший двух пешеходов в центре Петербурга

Напомним, смертельное ДТП произошло поздним вечером 15 декабря на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Пешеходы переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, но не увидели, как на них по проспекту несётся белый Volkswagen Polo. Как позже выяснится, водитель Сурен Туманов был пьян. Он сбил 23-летнюю девушку и 26-летнего мужчину, от полученных травм горожанка скончалась на месте ДТП. Молодого человека с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Он до сих пор находится в коме.

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По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по п. а ч.4 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). 16 декабря Туманову было предъявлено обвинение.

Как уточнили в ОПС, Туманов не работает, не судим, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. При прохождении освидетельствования у него было установлено состояние алкогольного опьянения в 0,827 мг/л.

«Туманов пояснил, что сказать ему нечего. Оставил меру на усмотрение суда. Весь процесс провел стоя», — отметили в суде.

Обвиняемый арестован как минимум до 15 февраля 2022 года.