17 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что более 600 тыс. человек покинули Украину с начала 2021 года. Это самый большой показатель за последние 11 лет.

Оксана Переможенко, , 18:01 — REGNUM Более 600 тыс. человек покинули Украину с начала 2021 года, сообщает 17 декабря украинский сервис мониторинга «Опендатабот».

Сергей Иванов. В дороге. Смерть переселенца. 1889

»За 10 месяцев 2021 года страну покинули и всё ещё не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет», — говорится в сообщении.

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Новость обсудили на странице украинского журналиста Вячеслава Чечило в социальной сети Facebook (также в его телеграм-канале The Панда) и в телеграм-каналах 112.ua и VESTI. Многие отметили, что на Украине создаются невыносимые для жизни условия и многие, у кого есть возможность, уезжают из страны.

«Количество выехавших из Украины и не вернувшихся граждан в уходящем году составило более 600 тыс. человек. Об этом сообщает в пятницу сервис мониторинга «Опендатабот». Это самый большой показатель за последние 11 лет. В придуманном СМИ и патриотическими блогерами мире в Украине идут решительные реформы и уверенно растут доходы населения, которое сплотилось перед лицом «Путинской агрессии». А в реальном мире население бежит отсюда без оглядки, в том числе к этому самому Путину. Вот так и живем», — отметил Вячеслав Чечило.

«Бегут пассионарии — люди активные, молодые! Специально убивали экономику, чтобы создать отток работоспособного населения из страны и лишить Украину будущего», — считает Вадим Ц.

«После этой зимы процесс может ускориться…» — добавил Volodymyr S.

Украинцы President.gov.ua

«Возвращаться, если честно, неохота!» — пишет Pavel Borisovich.

«То ли ещё будет. Польша приняла закон, по которому украинцы и граждане ещё пяти православных стран получают трудовые права почти такие же, как у поляков. Плюс Германия открыла рынок труда», — добавил Сергей К.

«Эх… Майдан все-таки не зря скакал… Не зря…» — с сарказмом отметил «я».

»В других местах лучше, видимо, чем на залежалой», — считает АС.

«Перемога «революции гидности» (победа «революции достоинства», так на Украине называют майдан 2014 года — О. П.)…» — не без сарказма добавил Sergey P.

«Зарплаты нет, перспектив нет, закона нет, война есть, дебилы у власти есть. Нормальный человек из этой недостраны бежит и семью забирает. Украина всё», — написал Василий К.

«Страну уже продали и раздерибанили. Идет плавная зачистка территории. Все, кто могут работать головой или руками, уедут. Больные, слабые, старые должны умереть естественным способом», — отметил Serj B.

Нищая на фоне фресок Софийского собора. Киев, Украина (сс) Мстислав Чернов

«Это только официальные данные», — подчеркнул Nikholas.

«И зачем завоёвывать страну, тратить деньги, людей? Просто купить 450 дебилов (вероятно, речь о депутатах Рады — О. П.), назвать их «правильными патриотами» — и страна сама разбежится. Только нюансы Украины в том, что только эта страна позволяет такое сделать. За 30 лет украинизации обеспечился пофигизм ко всему украинскому. Одним нормально это все бросить и свалить, другим — остаться и наживаться на тех, кто не смог свалить», — подытожил Maksimenko.

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