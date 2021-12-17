Москва, 17 декабря, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Ревакцинация «Спутником Лайт», если был привит «Спутником V», даст полную защиту от нового штамма коронавируса «Омикрон», сообщил 17 декабря журналистам глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Эта схема вакцинации «ещё порядка пяти — шести месяцев тому назад была предложена» Минздравом РФ.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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По словам Гинцбурга, смысл схемы с следующем: «после вакцинации «Спутником V» через полгода предлагается ревакцинация «Спутником Лайт». Такая последовательность «даёт на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма «Омикрон».

Он добавил, что нужна «всеобщая вакцинация» по «отработанной схеме».