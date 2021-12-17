Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Организация Объединенных Наций обеспокоена возобновлением миграционной политики экс-главы Белого дома Дональда Трампа, которая требует, чтобы мигранты из Мексики оставались на родине, пока иммиграционный суд США рассматривает их дело. Об этом 17 декабря сообщает Reuterts.

Граница между Мексикой и США

В организации утверждают, что данная политика усугубляет и без того ограниченные гуманитарные возможности мигрантов.

Ранее американский суд отклонил попытку администрации президента США Джо Байдена отменить противоречивую политику Трампа.

При этом в начале 2021 года Байден отменил данную политику, но после того, как штаты Техас и Миссури опротестовали это решение в суде, федеральный судья постановил, что закон должен быть восстановлен.