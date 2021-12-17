Оренбург, 17 декабря, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области 16 декабря обнаружили ещё 214 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 105 531 случай заражения. Из них несовершеннолетними являются 15,4% граждан.

Выздоровел 90 601 пациент. А скончались от COVID-19 уже 3329 граждан.