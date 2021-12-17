Вашингтон, 17 декабря, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Актёры трилогии «Властелин колец» стали гостями программы «Вечернее шоу Стивена Кольбера». Об этом 17 декабря пишет портал «Мир Фантастики».

Цитата из к/ф «Властелин Колец: Братство кольца», реж. Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Хоббиты

В честь 20-летия франшизы в передаче показали клип, в котором артисты зачитывают рэп. В записи песни и видео приняли участие Элайджа Вуд (под псевдонимом Frodo Motha F%#$@&' Baggins), Доминик Монаган (Lil' Merry), Билли Бойд (Big Pippin), Шон Эстин ($AMWI$E G), Хьюго Уивинг, Энди Серкис, Орландо Блум и Вигго Мортенсен.

Добавим, что в записи трека и клипа актёрам помогали рэперы Method Man и Killer Mike. Вместе с ними в ролике появилась актриса Анна Кендрик, которая является фанатом франшизы.