Кызыл, 17 декабря, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В Туве на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) было направлено 230 супружеских пар. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Claire51700 Младенец

«С начала года зарегистрировано 19 родов после ЭКО, родился 21 ребенок, на учёт по беременности встали 46 женщин», — уточнили в министерстве.

Всего за 11 месяцев в Туве родилось 6113 детей, в том числе одна тройня и 37 двойняшек. Сформирован 7341 родовый сертификат.