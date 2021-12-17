Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Четыре дома на Невском проспекте и семь домов на близлежащих улицах стались без света из-за энергоаварии. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Центрального района Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Ночной Петербург

Из-за аварии на электросети без света находятся дома № 95, 109, 122, 131 по Невскому проспекту, а также №16, 20, 21, 23, 24 по Гончарной улице, №12, 14 по Полтавской улице, а кроме того, не работают светофоры.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе «Россети Ленэнерго», отключение произошло из-за технологического нарушения на линии электропередачи 6 кВ. Бригада компании была направлена на место сразу после получения информации об отключении. Специалисты ведут необходимые ремонтные работы.

«Также для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей на место отключения направлены резервные источники питания компании. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена», — заверили в компании.