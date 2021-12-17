Ермолино, Калужская область, 17 декабря, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В Калужской области 16 декабря вечером в больницу с ножевым ранением доставлен 16-летний житель города Ермолино Боровского района. По версии следствия, подросток получил ранение в ходе конфликта на остановке общественного транспорта в центре города. Пострадавшего с помощью санитарной авиации перевезли в областной центр, где его прооперировали. В настоящее время молодой человек находится в больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

Kaluga.sledcom.ru Следственные действия

По подозрению в совершении преступления задержан 20-летний гражданин иностранного государства. По возбужденному уголовному делу с обвиняемым проводятся процессуальные действия.

Допрошены все участники конфликта, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.