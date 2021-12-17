Москва, 17 декабря, 2021, 17:19 — ИА Регнум. 17 декабря генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков на пресс-конференции главного тренера основной команды Паоло Ваноли рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно: «У нас уже подписаны двое игроков до сборов. В ближайшее время должны завершить трансфер еще одного игрока. Болельщики всегда хотели, чтобы мы подписывали игроков еще до сборов. Также изучаем других футболистов и из РПЛ, и из ФНЛ, и из других лиг. Возможно, будет во время трансферного окна еще один трансфер. Клуб проводил работу даже без спортивного директора», — цитирует Мележикова издание «Спорт-Экспресс».

Празднование гола Хлусевича

Ранее сообщалось, что должность спортивного директора московского «Спартака» в ближайшее время займет скаут «Пари Сен-Жермена» Лука Каттани.

В январе состав «красно-белых» пополнят полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич и голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов. За этих футболистов «Спартак» заплатил суммарно 3,25 миллиона евро.