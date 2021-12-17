Грозный, , 17:16 — REGNUM В СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении еще одного участника нападения на российских военнослужащих у станицы Червленной в 1999 году. На скамье подсудимых будет отвечать на обвинения в посягательстве на жизнь военнослужащих Рустам Ганиев — член банды Басаева и Хаттаба, сообщили в пресс-службе СКР.

Боевик Цитата из к/ф «Кандагар». реж Андрей Кавун. 2009. Россия

Как установило следствие, Ганиев принял участие в вооруженном нападении на военнослужащих Минобороны России, в результате которого погибли 15 военных, еще 28 — получили ранения различной степени тяжести.

За это преступление уже осуждены к большим срокам наказания 27 членов банды. Несмотря на 22-летний срок, прошедший с момента совершения нападения, расследование продолжается.

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