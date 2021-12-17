София, , 17:16 — REGNUM Только 47% болгар ожидают от 2022 года позитивных изменений в жизни страны и в собственной судьбе. Об этом свидетельствуют результаты исследования крупнейшего болгарского социологического агентства «Тренд», пишет 17 декабря софийская газета «24 часа».

Пессимизм Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По данным экспертов, большинство респондентов полагают, что в новом году Болгария не сможет справиться с проблемами безработицы, инфляции и общего обнищания населения. Кроме того, многие болгары планируют покинуть родину в поисках высокооплачиваемой работы.

В личном плане положительную оценку уходящему году дали 46% участников исследования. В то же время 55% опрошенных болгар заявили, что для страны 2021 год «в целом был счастливым».

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