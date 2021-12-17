17 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы «Оператора ГТС Украины» о том, что он готов пролонгировать транзитный договор с Россией по газу.

Светлана Рыбина, , 18:01 — REGNUM Заявление главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что он готов пролонгировать транзитный договор с Россией по газу ради минимизации возможных рисков энергетической безопасности Европы, вызвало реакцию среди пользователей Интернета. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 17 декабря в социальной сети Facebook.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Интересно, а такие заявления они делают, когда нюхают или в перерыве? Потому что непонятно, они видят Россию врагом, только когда в наркотическом угаре или, наоборот, трезвые?» — интересуется Helen B.

Многие пользователи указывают, что украинская шизофреническая политика в отношении России сбивает их с толку, её просто невозможно понять, ведь никогда не знаешь, что скажут украинские власти уже завтра.

«Есть на Украине такая традиция — каждую неделю заявлять о готовности продлить с Россией контракт на транзит газа. Но есть и другая традиция — каждый день орать про российскую «агрессию». Сначала пусть от одной из этих традиций откажутся, тогда будет понятно, о чём с Украиной можно будет говорить», — считает Катюша Р.

«Когда они заявят о нижайшей просьбе, коленопреклонённой, продлить транзит, тогда, наверное, при хорошем с нашей стороны настроении, данный вопрос можно будет поднять на повестку дня. Но пока как-то совсем не хочется», — указывает Борис Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что данное заявление никак не вяжется с тем, что украинские политики заявляли о России ранее.

«Я думаю, что раз пока на Украине существует риторика, согласно которой Россия — «агрессор», «оккупант», и они с этой Россией воюют, то даже рассматривать этот вопрос не имеет смысла. Вон, к Америке за помощью обратитесь, пускай она вам свой сжиженный газ в транзитную трубу закачает», — предлагает Александр М.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

Часть людей полагает, что украинская труба, по которой должен вновь пойти российский газ, не соответствует никаким современным стандартам качества и безопасности.

«Техническое состояние оборудования украинской газотранспортной системы не позволяет безопасно осуществлять транзит. Всё, поезд ушёл, господа украинцы», — пишет Владимир Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что украинскому руководству следовало бы вести более последовательную политику. В связи с этим по всем интересующим вопросам Киеву следует обращаться не к Москве, а прямо в Вашингтон.

«Носятся по всему миру, выпрашивая санкции против России, и тут же просят продлить контракт по газу! Бессовестные люди!» — отмечает Ирина Т.

«Россия же «агрессор»! Какой контракт с агрессором? У Штатов покупайте! Они теперь ваши друзья!» — предлагает Галина С.

Отдельные комментаторы отмечают, что российскому руководству следует стоять на своём и начать вести диалог с Киевом только после того, как он прекратит убивать мирных жителей в Донбассе.

Газа нет (сс) webandi

«Всё дело в том, что сертификацию «Северного потока — 2» политизируют и из-за этого откладывают, а Украина надеется, что это как-то повлияет на Россию и та начнёт вновь осуществлять транзит через украинскую территорию. С этими ни в коем случае не нужно продлевать контракт, пока они не выполнят пункты Минских соглашений!» — написала Ирина А.

Напомним, 16 декабря на сайте «Оператора ГТС Украины» появилась информация о том, что глава компании Сергей Макогон выразил готовность пролонгировать транзитный договор с Россией по газу ради минимизации возможных рисков энергетической безопасности Европы.