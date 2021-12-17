Кызыл, 17 декабря, 2021, 17:15 — ИА Регнум. В Туве по данным на сегодня, 17 декабря, за прошедшие сутки выздоровело 64 человека, в том числе 28 детей. За это же время выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальным данным, в стационарах в Кызыле лечится 177 больных, в том числе с лабораторно-подтверждённым диагнозом — 147, детей — десять, беременных — семь. В тяжёлом состоянии находится 58 человек. В то же время к аппарату ИВЛ подключено 13 больных.

Всего с 1 января в Туве зарегистрировано 16 554 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.