Прага, , 17:13 — REGNUM Введённый из-за COVID-19 и действующий до 25 декабря 2021 года включительно режим чрезвычайной ситуации власти Чехии не будут продлевать, сообщил 17 декабря журналистам премьер-министр республики Пётр Фиала.

Петр Фиала David Sedlecký

Фиала «Правительство приняло решение не обращаться в Палату депутатов с просьбой продлить режим ЧС».

Чиновник пояснил, что продление произойдёт, если эпидемиологическая ситуация в Чехии станет хуже.

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То есть пока, без продления, в Чехии возобновится деятельность точек общепита в обычном режиме, а не с ограничениями по времени (до 26 декабря они закрываются ежедневно с 22:00 до 05:00).

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