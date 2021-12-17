Минск, , 17:11 — REGNUM Новая пластинка белорусского музыканта Макса Коржа «Психи попадают в топ» сумела собрать более миллиона прослушиваний во «ВКонтакте» всего лишь за одну ночь. Соответствующая статистика появилась на странице альбома в социальной сети 17 декабря 2021 года.

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Примечательно, что этот результат покорился проекту вопреки отсутствию звездных гостей. Всего же на альбоме 19 новых композиций.

Напомним, что предыдущим полноформатным релизом исполнителя является лонгплей «Малый повзрослел, ч. 2», опубликованный 26 октября 2017 года. В 2021 году Макс также успел выпустить две новые песни.

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