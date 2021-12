Вашингтон, , 17:10 — REGNUM Американские рэп-музыканты Оливер Три, Trippie Redd (Майкл Уайт) и Ski Mask The Slump God (Стокли Клевон Гулбурн) опубликовали видео на их тройную коллаборацию, ставшую ремиксом на песню Life Goes On. Премьера работы состоялась на YouTube-канале мультимедийной компании Lyrical Lemonade 17 декабря 2021 года.

Музыка (сс) StockSnap

Основной локацией клипа выступила пиццерия, ставшая эпицентром боевых действий, участие в которых приняли сами исполнители. За съемочный процесс отвечал режиссер Коул Беннетт.

Напомним, что первую версию своего хита Oliver Tree выпустил 28 мая 2021 года. Нынешний ремикс стал уже шестым для этой композиции.

