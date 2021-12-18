Москва, , 04:08 — REGNUM Закон о Fan ID депутат Госдумы Владимир Исаков (КПРФ) назвал антипропагандой футбола, передает корреспондент ИА REGNUM.

Футбольный мяч (сс) Falkenpost

«Что крайне неприятно, что законопроект составлен таким образом, что фактически болельщик без объяснения причин может не получить Fan ID. Более того, человек, получивший Fan ID, может прийти на стадион, и уже перед тем, как зайти на стадион он узнает, что его Fan ID аннулирован, заплатив уже при этом за билет. В законопроекте абсолютно эта норма не прописана», — сказал Исаев.

В России агрессивная среда может быть где угодно, отметил парламентарий.

«В метро можно зайти, и там драки происходят. Что же там теперь тоже Fan ID везде, что ли теперь вручать?» — рассуждает депутат.

«Чтобы сходить теперь на футбол в разных городах, нам необходимо, значит, Fan ID иметь и в Москве, и в Туле, и где вы еще пойдете на футбол. А вы идете с семьей на футбол, то это нужно вообще с собой целый пакет документов носить: Fan ID, паспорт, QR-код, абонемент, билет. Это наоборот людей отпугнет людей от футбола, это не пропаганда спорта, а антипропаганда спорта», — заявил Исаков.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об идентификации зрителей на спортивных мероприятиях, так называемом «паспорте болельщика».

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