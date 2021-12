Лондон, , 17:06 — REGNUM Британская певица FKA twigs (Талия Дебретт Барнетт) и канадский артист The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) представили видеоклип на новую совместную песню Tears In The Club. Премьера работы, как и самого трека, состоялась 17 декабря 2021 года.

The Weeknd (Абель Тесфайе) Скриншот с YouTube

События видео разворачиваются на танцполе ночного клуба, где герои вспоминают своих возлюбленных. Режиссером ролика стала Эмбер Грейс Джонсон, известная по сотрудничеству со многими американскими музыкантами.

Напомним, что 14 января 2022 года FKA twigs планирует опубликовать новый микстейп. Коллаборация с The Weeknd также войдет в грядущий проект.

