Лондон, 17 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Британская певица FKA twigs (Талия Дебретт Барнетт) и канадский артист The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) представили видеоклип на новую совместную песню Tears In The Club. Премьера работы, как и самого трека, состоялась 17 декабря 2021 года.

Скриншот с YouTube The Weeknd (Абель Тесфайе)

События видео разворачиваются на танцполе ночного клуба, где герои вспоминают своих возлюбленных. Режиссером ролика стала Эмбер Грейс Джонсон, известная по сотрудничеству со многими американскими музыкантами.

Напомним, что 14 января 2022 года FKA twigs планирует опубликовать новый микстейп. Коллаборация с The Weeknd также войдет в грядущий проект.