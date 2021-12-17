Лондон, , 17:05 — REGNUM 17 декабря главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил, что 32-летний форвард сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг не сыграет в завтрашнем матче с «Лидс Юнайтед»: «Обамеянг не будет заявлен на матч с «Лидсом», — цитирует Артету журналист Фабрицио Романо.

Пьер-Эмерик Обамеянг Chensiyuan

Ранее сообщалось, что Пьер-Эмерик Обамеянг был лишен капитанской повязки за последнее дисциплинарное нарушения. Также габонец является одним из кандидатов на выход в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне форвард принял участие в пятнадцати матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Обамеянг перешел в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии» за 63,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.