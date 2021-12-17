Москва, , 17:04 — REGNUM Рэп-музыкант Boulevard Depo (Артём Кулик) представил анимационное видео к недавней композиции H2O. Премьера ролика состоялась на официальном YouTube-канале артиста 17 декабря 2021 года.

Музыка (сс) Eric Nopanen

В видео показаны древние архитектурные постройки, а также появляется и сам исполнитель. За реализацию анимации отвечало иллюстраторское агентство Kogan.

Напомним, что 10 декабря 2021 года Boulevard Depo выпустил микстейп Qwerty Lang, записанный при участии продюсера SP4K (Алексей Сущик). Песня H2O также вошла в проект.

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