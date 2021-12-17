Гатчина, Ленинградская область, 17 декабря, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В столице Ленинградской области — Гатчине — в 2021 году раскуплены практически все дома, выставленные на продажу. Об этом 17 декабря сообщают аналитики «Загородного обозрения».

tjrn Загородный дом

Так, в декабре уходящего года на рынке частных домов Гатчины экспонируется 35 объектов. С июля нынешнего года объём предложения сократился больше чем на половину — на 38 лотов (52%). При этом средняя стоимость дома выросла 12,26%, достигнув отметки в 8,81 млн рублей.

«На данный момент самый бюджетный объект оценивается в 3,2 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести дом площадью 45 кв. м., расположенный на участке площадью 7,3 сотки, — говорится в сообщении. — Самый дорогой объект оценивается сейчас в 28,3 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести сразу два дома 1903 и 1950 годов постройки. Оба они располагаются на участке в 18 сот».

Добавим, что летом 2021 года самый доступный частный объект в Гатчине продавался за 850 тыс. рублей, а самый дорогой — за 30 млн рублей.

Напомним, Гатчина официально стала столицей Ленобласти в апреле 2021 года. Кроме того, как анонсируют региональные власти, в ближайшее время городу также присвоят статус исторического поселения.