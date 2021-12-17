Москва, , 17:02 — REGNUM Российские рэп-исполнители Pharaoh (Глеб Голубин) и Mnogoznaal (Максим Лазин) представили совместную композицию, получившую название «Акид». Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 17 декабря 2021 года.

Pharaon. «Идол» Скриншот видео с YouTube-канала Pharaon

Новый трек выполнен в дрилл-звучании и повествует о карьерном успехе его авторов. Позднее работа была дополнена видеоклипом, съемки которого проходили в России.

Напомним, что оба артиста являются участниками творческого объединения Dead Dynasty. Эта песня стала их шестым официальным сотрудничеством.

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