Москва, 17 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Российские рэп-исполнители Pharaoh (Глеб Голубин) и Mnogoznaal (Максим Лазин) представили совместную композицию, получившую название «Акид». Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 17 декабря 2021 года.

Скриншот видео с YouTube-канала Pharaon Pharaon. «Идол»

Новый трек выполнен в дрилл-звучании и повествует о карьерном успехе его авторов. Позднее работа была дополнена видеоклипом, съемки которого проходили в России.

Напомним, что оба артиста являются участниками творческого объединения Dead Dynasty. Эта песня стала их шестым официальным сотрудничеством.