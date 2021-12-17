Вашингтон, , 17:45 — REGNUM В США ученые и конструкторы призвали главу Белого дома Джо Байдена сделать заявление о том, что США никогда не начнут ядерную войну, сообщает 17 декабря The New York Times.

Ядерный удар Иван Шилов © ИА REGNUM

Данную идею также поддержал 21 нобелевский лауреат.

В письме, которое подписали 700 человек, Белый дом призвали ни при каких обстоятельствах не применять ядерное оружие первым, а рассматривать возможность его применения только в ответ на нападение на США или их союзников.

Также предлагается остановить возобновившуюся гонку вооружений с Россией и Китаем и ограничить право президента принимать решение о применении ядерного оружия. По мнению ученых, такое решение должны принимать нескольких высокопоставленных лиц.

Напомним, что в данный момент администрация Байдена готовит обновленную ядерную доктрину (Nuclear Posture Review), которую планируют опубликовать в начале следующего года.