Москва, 17 декабря, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Перманентное повышение ставки Банка России отнюдь не ведет к снижению уровня инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. Так он прокомментировал решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку.

Kremlin.ru Борис Титов

«Совершенно понятно, что «законы» экономики — это отнюдь не законы физики. Только за последние полвека определяющие факторы в экономике менялись минимум пару раз. Впрочем, даже в старых учебниках было определено, что инфляция — не однородное явление. Бывает не только инфляция спроса, но и инфляция издержек. В нашем случае инфляция спроса в основном зависит от спроса внешнего, — сказал Титов. — Это рост мировых цен на зерно, металлы, нефть, газ и т.д. Тут бороться путем давления на спрос внутренний совершенно бесполезно. Более серьезное влияние на внутренние процессы у нас сегодня оказывает классическая инфляция издержек, когда рост цен определяет рост издержек производства. Цены на металлы выросли на 20−30%, древесина подорожала на 100%, и по-прежнему растут в цене газ, электроэнергия, вода. И к этому всему мы еще добавляем рост стоимости денег. Средняя ставка кредита у нас уже 8−10%, в то время как в США — 3,54%, Китае — 4,35%, даже в Малайзии — 3,9%. Да и налоговая нагрузка у нас выше — 45% от прибыли».

Поэтому, как полагает бизнес-омбудсмен, перманентное повышение ставки ЦБ не ведет к снижению уровня инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Титов заявил, что политика Центрального банка РФ может затормозить рост российской экономики.