Москва, , 17:00 — REGNUM Российские исполнители Feduk (Фёдор Инсаров) и Slava Marlow (Артём Готлиб) выпустили ремикс на композицию Shivers британского артиста Эда Ширана. Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 17 декабря 2021 года.

Эд Ширан Eva Rinaldi

В рамках сотрудничества на ранее выпущенной песне появились строчки на русском языке. Также в трек была добавлена вставка с комичным процессом его записи.

Напомним, что 29 октября 2021 года Эд Ширан опубликовал новый альбом под названием «=». В проект вошло сразу 14 песен, включая Shivers.

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