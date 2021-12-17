Москва, , 17:00 — REGNUM Политика Центрального банка РФ может затормозить рост российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Так он прокомментировал решение Банка России повысить ключевую ставку.

Борис Титов Kremlin.ru

«Мы много раз говорили, что повышение ставки не приведет к снижению инфляции, а рост экономики может затормозить весьма существенно. Особенно сектора, связанные с производством, зависимые от заемного капитала. Использование устаревших рецептов в современных условиях просто не работает», — сказал Титов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ключевая ставка ЦБ РФ может вырасти до 10%.

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