Москва, , 16:59 — REGNUM Инфляция в РФ могла бы снизиться до 5−6%, если властям удастся укрепить рубль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал решение Банка России повысить ключевую ставку до 8,5%.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«У Центрального банка не было других вариантов. Инфляция ужасная. Цены ускоряются. Минфин скупает валюту каждый месяц, чем ещё больше девальвирует рубль и поднимает инфляцию. Высокая же ставка может хоть как-то снизить спрос и рост кредитования. А это немного замедлит ускорение инфляции, — сказал Головченко. — Рост ключевой ставки в 2022 году, скорее всего, может достигнуть 10%. Это значит, кредиты станут недоступны и гражданам, и бизнесу, что обернется ростом банкротств и крахом бизнесов. Было бы здорово ещё и укрепить рубль до 65 рублей за доллар. Тогда в 2022—2023 году есть шанс на снижение инфляции к 5−6%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что инфляция в России зависит от ситуации в мировой экономике, а не политики Центрального банка РФ.