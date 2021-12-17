Лос-Анджелес, США, , 17:13 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Hulu на своём YouTube-канале представил трейлер сериала «Как я встретила вашего папу». Пользователи Сети 17 декабря активно обсуждают выход ролика.

Кадр из сериала «Как я встретила вашего папу» Кадр из сериала «Как я встретила вашего папу»

Зрители негативно оценили трейлер, как и саму идею создания продолжения оригинального сериала. Комментаторы также раскритиковали выбор актёров на главные роли.

«Что было хорошо в «Как я встретил вашу маму» — это химия между актёрами и группой друзей. Эта группа кажется раздражающим клише о том, кто такие миллениалы», — пишет Melissa Teodola.

«Это действительно разрушило мои надежды. Лучше буду пересматривать «Как я встретил вашу маму» снова и снова», — поделился AlviTVBD.

«Получается, «ситком о повседневной жизни коренных городских миллениалах» — это когда в нём играют люди, которые выглядят как модели и одеты профессиональными стилистами?», — удивляется Zoltan Szaszi.

«Представьте себе, что Америка хотя бы раз не зароет в землю успешный ситком», — прокомментировал Scott Anderson.

ИА REGNUM напоминает, что в съёмках сериала «Как я встретила вашего папу» приняли участие актёры Ким Кэтролл, Хилари Дафф, Крис Лоуэлл, Джош Пек и другие. Премьера шоу запланирована на 18 января 2022 года в онлайн-кинотеатре Hulu.

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