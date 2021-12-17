Москва, , 16:57 — REGNUM Инфляция в России зависит от ситуации в мировой экономике, а не политики Центрального банка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган. Так он прокомментировал очередное повышение ключевой ставки, объявленное Банком России.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЦБ действовал в соответствии с ожиданиями. И это хорошо, ведь сюрпризов от центральных банков было и так предостаточно в последние дни, — сказал Коган. — Главная фраза пресс-релиза: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». То есть Банк России на будущих заседаниях нас, вероятно, порадует. Одно обидно: поднимай мы ставку, не поднимай, а мировую инфляцию этим не остановишь. А наша экономика — часть этого большого мира. Мы получаем как позитив от него — высокие цены на все, что мы продаем и благодаря чему наполняем наш бюджет, так и все минусы, в частности инфляцию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Центральный банк РФ не смог понять и предсказать причины инфляции.

Читайте ранее в этом сюжете: Финансовому рынку РФ и рублю предсказали «тяжелые дни» в 2022 году