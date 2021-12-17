Москва, 17 декабря, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Стабильность условий налоговой нагрузки на бизнес намерено поддерживать правительство страны, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на съезде РСПП.

Kremlin.ru Владимир Путин

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По словам главы государства, в правительстве понимают, что должны «по максимуму соблюдать стабильность условий фискальной нагрузки». Правительство будет стремиться к тому, чтобы полностью исполнять взятые на себя обязательства.

Он призвал сделать стабильными условия налогов для бизнеса — сделать всё, чтобы они не менялись. Президент отметил, что для добывающих полезные ископаемые, например, пришлось изменить налоговую нагрузку.