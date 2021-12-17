Москва, , 16:57 — REGNUM Центральный банк РФ не смог понять и предсказать причины инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал решение Банка России повысить ключевую ставку до 8,5%.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Теперь все очевидней, что ЦБ РФ не смог понять и предсказать причины инфляции, а также то, что инфляция в России имеет в том числе не местные корни, а значит, не вполне поддается регуляторной политике Центробанка, — сказал Ордов. — Поэтому инфляция вернется к своему таргету не раньше, чем будет достигнут инфляционный таргет в ведущих мировых экономиках. К 2022 году многие ждут существенного сокращения инфляции, но пока прогнозный индекс цен производителей ставит этот временной период под сомнение. Если проанализировать действия ЦБ РФ в кризисный период, то станет очевидно, что попытка через такой существенный рост ставки нагнать упущенное, свидетельствует о замедленной реакции».

Но самое интересное, как полагает Ордов, начнется во втором полугодии 2022 года, когда ключевая ставка ЦБ РФ будет на максимуме и потребуется ее снижение, а в Америке и Европе начнут цикл повышения своих ставок.

«Вот здесь для рубля и российского финансового рынка могут настать тяжелые дни, — сказал Ордов. — Вполне возможно, ЦБ РФ мог бы более существенно повлиять на инфляцию путем укрепления курса рубля, но, похоже, этот инструмент из арсенала мегарегулятора изъяли и оставили удовольствие «чахнуть над златом» международных резервов РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что изменение ключевой ставки Банка России не отразится на экономическом росте РФ.

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