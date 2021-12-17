Москва, , 16:55 — REGNUM Европейский центральный банк не повышает базовую ставку, так как действует с оглядкой на ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал решение европейского регулятора сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЕЦБ решил сохранять низкой ставку со строгой оглядкой на ФРС США. ФРС ставку не поднимает, и ЕЦБ следует в этой же канве. Но ФРС начали «ускорять снижение печатания денег». Для всех центробанков это сигнал к тому, что уже весной 2022 года ФРС начнёт повышать ставку. Мы понимаем, что инфляция напугала всех, и уже сейчас понятно, что план по поднятию ставки — это весна 2022 года, — сказал Головченко. — Иначе может быть переход в неконтролируемую инфляцию. И если инфляция в январе будет в США совсем-совсем страшной, то и ФРС, и ЕЦБ могут уже и в феврале свернуть печатание денег и начинать поднимать ставки».

Но, скорее всего, как полагает Головченко, рост ставки в США и Европе будет уже в феврале-апреле.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решение европейского центрального банка сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне объяснили тем, что экономика ЕС все еще не полностью восстановилась после кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснила, почему ЕЦБ сохраняет рекордно низкую ставку