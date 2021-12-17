Ливерпуль, Великобритания, , 16:52 — REGNUM 22-летний украинский фланговый защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко прошел медицинское обследование в «Эвертоне». В ближайшие несколько часов «ириски» объявят о переходе футболиста сборной Украины. Сумма трансфера составит 23 миллиона евро. Об этом 17 декабря сообщил журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес Www.nufc.co.uk

Также сообщается, что защитник «Эвертон» Люк Динь близок к тому, чтобы покинуть клуб в январе. Французский защитник не удовлетворен своим положением в английском клубе и готов продолжить карьеру в другом клубе из топ-5 лиг Европы. Также «Эвертон» проводит не самый удачный сезон, занимая после семнадцати туров АПЛ четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата.

В текущем сезоне Виталий Миколенко принял участие в 21-м матче за киевское «Динамо» во всех турнирах, в которых записал на свой счет три результативные передачи.