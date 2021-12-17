«Эвертон» в ближайшие часы объявит о трансфере Виталия Миколенко
Ливерпуль, Великобритания, 17 декабря, 2021, 16:52 — ИА Регнум. 22-летний украинский фланговый защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко прошел медицинское обследование в «Эвертоне». В ближайшие несколько часов «ириски» объявят о переходе футболиста сборной Украины. Сумма трансфера составит 23 миллиона евро. Об этом 17 декабря сообщил журналист Фабрицио Романо.
Также сообщается, что защитник «Эвертон» Люк Динь близок к тому, чтобы покинуть клуб в январе. Французский защитник не удовлетворен своим положением в английском клубе и готов продолжить карьеру в другом клубе из топ-5 лиг Европы. Также «Эвертон» проводит не самый удачный сезон, занимая после семнадцати туров АПЛ четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата.
В текущем сезоне Виталий Миколенко принял участие в 21-м матче за киевское «Динамо» во всех турнирах, в которых записал на свой счет три результативные передачи.