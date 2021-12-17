17 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили награду с орфографическими ошибками, которая досталась осуждённому в России блогеру от Европарламента.

Светлана Рыбина, , 17:30 — REGNUM Вручение дочери осуждённого в России блогера Алексея Навального Дарье премии Европарламента имени академика Андрея Сахарова в Страсбурге, присуждённую её отцу в 2021 году, с двумя орфографическими ошибками, одна из которых в имени, стало поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 17 декабря в социальной сети Facebook.

Алексей Навальный Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Какой деятель, такая и грамота», — написала Люцьян Ю.

Многие пользователи были крайне удивлены, сколь безответственно Европейский парламент подошёл к данному вопросу.

«Какой позор. Да они совершенно безграмотные! Они ведь не только имя «Алексей» неправильно написали, но и в слове «коррупция» пропустили букву «Р»!» — указывает

Некоторые комментаторы отмечают, что данная награда, судя по всему, имеет такой же вес в политике, сколько и бумага, на которой были допущены орфографические ошибки.

«Для этого ничтожества и такая Филькина грамота сойдёт. Уровень отношения к нему еврочиновников продемонстрирован наглядно. Как и уровень интеллекта самих чиновников», — считает Тамара Г.

Премия АлеСКею Навальному Цитата из видео. europarl.europa.eu

Часть людей полагает, что это могут быть не ошибки, а тонкий троллинг Навального со стороны его бывших кураторов, которые, по сути, бросили своего агента в российской тюрьме.

«Можно подумать, что это случайная ошибка, но такие случайные ошибки случаются либо специально, либо потому что еврочиновникам абсолютно всё равно на какого-то там «Алескея». В обоих случаях прозападным оппозиционерам в России не позавидуешь. Их считают за мусор, который, судя по всему, совсем скоро выкинут», — поделилась своим мнением Олег Н.

«Да это у них выпендрёж очередной, так как им на «Алескея» глубоко наплевать. Но очень хочется, чтобы про них не забывали — про тех, кто всё это время крутился-вертелся вокруг «Алескея». Смешные. Но главное даже родственники «Алескея» не обиделись. Радостные такие. Хотя о чём это я, ведь денежки не пахнут. Лишь бы платили, а там хоть горшком папу назовут», — отмечает Елена А.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные документы не несут никакой пользы Навальному, ведь, судя по всему, он не рассчитывал на то, что окажется за решёткой, когда вернулся в Россию, он надеялся на заступничество Евросоюза и США.

«И что эта грамота изменит в судьбе Навального? Какая разница, какую ему бумажку вручили, с ошибками она или без?» — интересуется Марина Ф.

Алексей Навальный в зале суда Mos-gorsud.ru

«Европарламент: «Уважаемый «Алескей», вот тебе бумажка, повесь её в камере у себя и сиди дальше», — пишет Станислав З.

Нашлись и те, кто даже с неким сожалением начали относиться к Навальному после подобных унижающих человеческое достоинство наград от европейских кураторов.

«Весь этот цирк шапито вокруг Навального не перестаёт удивлять. Настолько нелепого политика со столь бездарным окружением надо было ещё поискать. Неудивительно, что власти Навального долго на свободе держали. Такой агент запада скорее даже подарок для российского руководства, нежели опасный для государства враг», — написал Игорь Е.

Напомним, 16 декабря дочери осуждённого в России блогера Алексея Навального Дарье вручили премию Европарламента имени академика Андрея Сахарова в Страсбурге, присуждённую её отцу в 2021 году с двумя орфографическими ошибками, одна из которых в имени. В результате награда досталось некому «Алескею» «в знак признания его смелой борьбы против «корупции», за права человека и за демократию в Российской Федерации».