Киев, , 16:49 — REGNUM Патрульные катера типа Island, переданные американцами ВМС Украины, получат бортовое вооружение американского производства, заявил 17 декабря командующий ВМС Украины Алексей Наижпапа.

Усиление флота Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, все катера типа Island будут перевооружены в 2022 году.

«Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-мм пушках и ракетах разного действия. Сейчас имеем окончательное решение относительно их доукомплектования, некоторые боеприпасы уже получены», — заявил Неижпапа.

По заявлениям украинских военных, все катера должны получить 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки MSI Seahawk DS A2 30mm Mk44S Bushmaster, а также оптико-электронные системы управления оружием.

Напомним, списанные по износу Береговой охраной США катера типа Island передаются Украине без вооружения.

Ранее в Киеве заявляли о планах установки на них украинских ракет «Нептун», а потом сообщали о ракетах британского производства.

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