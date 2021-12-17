Новая «вундервафля» — ВМС Украины жаждут американских пушек и ракет
Киев, 17 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Патрульные катера типа Island, переданные американцами ВМС Украины, получат бортовое вооружение американского производства, заявил 17 декабря командующий ВМС Украины Алексей Наижпапа.
По его словам, все катера типа Island будут перевооружены в 2022 году.
«Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-мм пушках и ракетах разного действия. Сейчас имеем окончательное решение относительно их доукомплектования, некоторые боеприпасы уже получены», — заявил Неижпапа.
По заявлениям украинских военных, все катера должны получить 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки MSI Seahawk DS A2 30mm Mk44S Bushmaster, а также оптико-электронные системы управления оружием.
Напомним, списанные по износу Береговой охраной США катера типа Island передаются Украине без вооружения.
Ранее в Киеве заявляли о планах установки на них украинских ракет «Нептун», а потом сообщали о ракетах британского производства.