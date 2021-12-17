Киев, 17 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Патрульные катера типа Island, переданные американцами ВМС Украины, получат бортовое вооружение американского производства, заявил 17 декабря командующий ВМС Украины Алексей Наижпапа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Усиление флота

По его словам, все катера типа Island будут перевооружены в 2022 году.

«Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-мм пушках и ракетах разного действия. Сейчас имеем окончательное решение относительно их доукомплектования, некоторые боеприпасы уже получены», — заявил Неижпапа.

По заявлениям украинских военных, все катера должны получить 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки MSI Seahawk DS A2 30mm Mk44S Bushmaster, а также оптико-электронные системы управления оружием.

Напомним, списанные по износу Береговой охраной США катера типа Island передаются Украине без вооружения.

Ранее в Киеве заявляли о планах установки на них украинских ракет «Нептун», а потом сообщали о ракетах британского производства.