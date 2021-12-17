Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего депутата городского Законодательного собрания Максима Резника, обвиняемого в наркопреступлении.

Максим Резник в зале суда Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, 9 марта 2021 года Резник незаконно приобрел для личного употребления растительный наркотик массой 18,2 грамма. Экс-депутату грозит до трех лет лишения свободы по части 1 статьи 228 УК РФ, но может быть назначено и более мягкое наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, либо ограничения свободы. На время следствия и суда Резник находится под домашним арестом. Своей вины в ходе следствия он так и не признал.

Как сообщают СМИ, в ходе первого заседания суда Резник заявил, что дело против него «шито белыми нитками» и является результатом «политического преследования». В прошлом Резник входил в состав ряда оппозиционных политических партий.

Ранее под обвинение в наркопреступлении попал дальний родственник Резника Иван Дорофеев, в квартире которого при обыске, по версии следствия, и был изъят наркотик, принадлежавший тогда еще депутату.

«Суд планировал также допросить как свидетеля Дорофеева. Его адвокат к тому моменту суд покинул, и Дорофеева решили допросить в следующий раз. Рассмотрение дела продолжат 27 декабря», — сообщает издание «Закс.Ру»

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