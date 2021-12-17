Москва, , 16:44 — REGNUM 17 декабря пресс-служба московского «Спартака» объявила о назначении 49-летнего итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера основной команды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23. По двухлетнему контракту Ваноли будет получать 125 миллионов рублей в год.

Руй Витория (сс) Антон Зайцев. soccer.ru

Для Паоло Ваноли этот опыт главного тренера станет первым в карьере. Ранее итальянец входит в тренерский штаб Антонио Конте во время его работы в лондонском «Челси».

Бывший главный тренер «красно-белых» Руй Витория был отправлен в отставку 15 декабря. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

После восемнадцати туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Спартак», одержав шесть побед и набрав 23 очка, занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата.