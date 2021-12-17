Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге жители пытаются повлиять на скорость и качество уборки снежных завалов и наледи с крыш любыми доступными способами. Корреспондент ИА REGNUM изучил нетрадиционные методы петербуржцев.

Снег и лёд на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

В Петербурге на смену главному тренду последних лет — защитной маске — приходит новый — защитная каска на голову. От падения сосулек и глыб снега с крыш в городе получили травмы уже несколько человек, включая ребенка. Некоторые пострадавшие оказались в тяжелом состоянии в больнице. Еще больше тех, кто поскользнулся на гололёде, получив переломы и травмы. Виной тому плохая работа коммунальщиков.

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Ежедневно правительство Петербурга отчитывается о проделанной работе по ликвидации последствий зимней непогоды, начавшейся еще в конце ноября, однако жители города остаются недовольны предпринятыми мерами. Многие снимают на видео, как дорожные службы неэффективно убирают снег. На одном из них очевидец запечатлел, как снег из уборочной техники попадает в самосвал, а оттуда снова на землю, потому что кузов самосвала не был закрыт.

Уборка снега Дарья Драй © ИА REGNUM

Профильный вице-губернатор Анатолий Повелий сообщил журналистам, что трудности в борьбе с последствиями зимы, помимо нехватки кадров и техники, связаны с тем, что при уборке снега в Петербурге не используются химические реагенты, это, мол, объясняется заботой об экологии.

Пользователь Владислав К. добавил, что «еще не используют спецтехнику, лопаты, людей… Работают по схеме «само растает». Помимо этого комментатора над ситуацией, связанной с уборкой, иронизируют и другие пользователи соцсетей, отмечая, что просто нужно подождать до весны, а там всё само исчезнет.

Уборка снега Дарья Драй © ИА REGNUM

Более инициативные пытаются как-то повлиять на ход работы коммунальных и дорожных служб. Часть из них отправляет жалобы в адрес жилищной инспекции с помощью личного обращения или через электронную почту. Ранее ИА REGNUM также сообщало о предложении ввести в Петербурге режим ЧС на фоне неспособности городских служб обезопасить жителей от снега и льда.

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Однако более креативные жители, зная о нетерпимости коммунальщиков к различным изображениям на городских объектах, предложили рисовать портреты неоднозначных деятелей прошлого и настоящего прямо на сугробах, для их скорейшей уборки.

На ситуацию в Петербурга также пытаются повлиять и с помощью федеральной власти. Петербургские активисты подготовили письмо по поводу снежной обстановки в городе. Свою подпись накануне под ним поставил и народный артист России, 91-летний Иван Краско, который пожаловался в СМИ, что не может выйти из своего дома из-за скользких и неубранных тротуаров.

Уборка снега Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, недавно в связи с повышением температуры в городе был объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за образования наледи на дорогах. За эту неделю на улицах города образовался скользкий мокрый снег, а в ближайшие дни петербуржцев ожидает похолодание, что еще больше усугубит обстановку на вовремя не очищенных городских пространствах.

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