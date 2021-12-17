Рига, 17 декабря, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В строительном секторе Латвии наблюдается нехватка примерно 25% рабочей силы из-за отстраненных невакцинированных работников. Об этом сообщило местное издание Diena.

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Отмечается, что с 15 декабря 2021 года тысячи строителей и специалистов не могут выполнять свои привычные обязанности из-за отсутствия ковид-сертификата. Это затрудняет завершение крупных общественных объектов в предусмотренные договорами сроки.

Латвийский строительный совет обратился к властям страны с просьбой изменить правовую базу, чтобы можно было без штрафных санкций продлить сроки выполнения строительных работ.

«Охват вакцинацией занятых на стройплощадках рабочих может составить 85%. Кроме того, следует учитывать, что в строительном секторе открыто приблизительно 7 000 вакансий, что составляет примерно 11% от числа рабочих мест в отрасли. Не хватает, в основном, строителей, подсобных рабочих, бетонщиков, каменщиков, маляров», — говорится в письме.

По мнению Латвийского строительного совета, указанные обстоятельства можно квалифицировать как значительные трудности в выполнении договорных обязательств, которые не были известны сторонам на момент заключения договора, а также не были предсказуемы.

Все это самым негативным образом скажется на выполнении латвийскими строительными организациями своих договорных обязательств как в самой Латвии, так и за рубежом, и чревато финансовыми потерями, отметил в совете.